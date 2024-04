Acidente - Divulgação/Rede social

Publicado 15/04/2024 15:13

Cabo Frio - Dois homens morreram após colidirem uma motocicleta contra um ônibus da Auto Viação Salineira na tarde de sábado (13) no bairro Tangará, em Cabo Frio. Informações extraoficiais dão conta de que a dupla estava em fuga após uma troca de tiros. A Polícia Militar não confirmou a versão do fato.



De acordo com testemunhas, os dois envolvidos seguiam pela Estrada dos Búzios quando foram surpreendidos pelos. Em uma tentativa de fuga, o piloto perdeu o controle da moto e colidiu com o ônibus, que trafegava no sentido contrário. A batida foi violenta resultou na morte imediata dos ocupantes da moto. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas ou as circunstâncias dos disparos de arma de fogo.



Os corpos serão removidos para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).



Em nota, a Auto Viação Salineira lamentou o ocorrido e informou que “o motorista seguia com o ônibus no sentido Tangará quando um motociclista o surpreendeu na contramão e colidiu de frente com o coletivo” e que “a empresa deslocou uma equipe para o local para prestar todo o apoio necessário na ocorrência”.



Já a Polícia Militar afirmou se tratar de uma ocorrência de acidente de trânsito, não tendo “relação com nenhum confronto armado” e que “o piloto da motocicleta estava em alta velocidade e perdeu o controle ao passar pelo quebra-molas, vindo a colidir frontalmente com o ônibus”.