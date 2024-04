Conflito de facção - Rede social

Publicado 15/04/2024 15:07

Cabo Frio - Moradores da comunidade do Valão, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, registraram intensa troca de tiros na madrugada de sábado (13). Segundo relatos, o tiroteio aconteceu no Condomínio Minha Casa Minha Vida e se estendeu até por volta das 5h da manhã, causando pânico e medo entre os residentes.



Imagens enviadas ao Jornal O Dia mostram a comunidade tomada pelo barulho dos disparos. É possível ouvir rajadas de tiros.



De acordo com informações preliminares, a troca de tiros teria sido motivada por um confronto entre facções rivais do tráfico de drogas.



A Polícia Militar afirmou que o policiamento foi reforçado na localidade.