Uma sacola contendo 95 cápsulas de cocaína, 74 pedras de crack, 35 buchas de maconha, 2 celulares e 1 rádio transmissor Divulgação/PM

Publicado 15/04/2024 15:57

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste domingo (14), no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência policial, a ação foi realizada por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar, após uma denúncia anônima informando que um veículo com placa JEH 7126 estaria na Rua Panamá, transportando entorpecentes. A equipe se dirigiu ao local e avistou o carro saindo da comunidade.

Ao realizar a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito de 24 anos, uma sacola contendo 95 cápsulas de cocaína, 74 pedras de crack, 35 buchas de maconha, 2 celulares e 1 rádio transmissor.

O elemento já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à 126ª Delegacia Policial.