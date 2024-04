Uma mulher foi ferida gravemente com faca - Divulgação/PM

Publicado 15/04/2024 15:52

Cabo Frio - Uma mulher foi ferida gravemente com faca na tarde de sábado (13) na Praia do Peró, em Cabo Frio. A vítima foi socorrida para o Hospital Central de Emergência (HCE), no bairro São Cristóvao), onde se encontra em estado grave.



Segundo informações da Polícia Militar, a vítima e a autora da agressão, identificada como S.S.d.S.R., trabalham como ambulantes na mesma barraca na praia. As duas mulheres teriam se envolvido em uma discussão, que culminou na facada.



Testemunhas relataram que a autora da agressão teria fugido do local após ferir a vítima, mas foi detida pela Guarda Municipal.



A vítima, ainda de acordo com testemunhas, foi atingida pelo golpe na região da cabeça. Ela passa por uma cirurgia de emegência.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).