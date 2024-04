Bairro Monte Alegre 2, em Cabo Frio - Rede social

Bairro Monte Alegre 2, em Cabo FrioRede social

Publicado 12/04/2024 17:49

Cabo Frio - Moradores do bairro Monte Alegre 2, em Cabo Frio, estão reclamando do abandono do local. Denúncias apontam que as ruas do bairro não recebem nenhuma atenção do governo municipal e os problemas vêm se acumulando por anos.



Entre as queixas, estão ruas sem pavimentação, lixo acumulado, falta de iluminação pública, matagal alto e animais soltos, principalmente na Avenida Central, também conhecida como do Gasoduto.



De acordo com a denúncia, o lixo da rua inteira é colocado em apenas uma caçamba e recolhido duas vezes por semana. A caçamba não suporta a quantidade de lixo, pois a rua é muito extensa, e todos os moradores descartam o lixo ali, as vezes colocam fogo para não piorar. “Todas as manhãs um funcionário da coleta junta os lixos, coloca em sacos e vai embora. Os animais vêm e rasgam, porque as pessoas abandonam animais no bairro”, disse Luciana Carvalho. Com isso, o lixo se espalha novamente.



Quando chove, a situação fica ainda pior, com as ruas tomadas por lama. A escuridão das ruas, por sua vez, aumenta ainda mais o sentimento de vulnerabilidade, especialmente durante a noite, já que nenhuma linha de ônibus passa pelo local. O ponto mais próximo é próximo ao Ginásio Poliesportivo Vivaldo Barreto, a uma distância considerável para muitos.



Diante dessa realidade, os moradores pedem por soluções. A prefeitura municipal foi questionada sobre os problemas e afirmou que a Comsercaf, autarquia responsável pelos serviços de limpeza e iluminação, realiza a coleta de lixo no bairro Monte Alegre 2 diariamente, porém, diante da denúncia, o setor responsável por essa área vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação. Quanto à iluminação, a autarquia também encaminhará uma equipe ao bairro para fazer um levantamento dos problemas que ocasionaram a reivindicação. Com relação ao asfaltamento da via, a Prefeitura esclareceu que está em buscar de recursos federais e estaduais para a realização do serviço no bairro.