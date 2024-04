Homem flagrado roubando uma bicicleta - Rede social

Homem flagrado roubando uma bicicleta Rede social

Publicado 12/04/2024 13:16

Cabo Frio - Um homem foi flagrado roubando uma bicicleta em plena luz do dia no Centro de Cabo Frio, na manhã da última terça-feira (9).



O crime aconteceu na esquina da Rua Raul Veiga com a Rua Francisco Mendes. A ação foi registrada por câmeras de segurança próximas ao local.



Nas imagens é possível ver o momento em que dois homens passam e observam o veículo preso em uma arvore. Momentos depois eles voltam e um deles, com uso de um alicate grande escondido em uma sacola, corta a corrente que prende a bicicleta e sai pedalando tranquilamente.



Um boletim de ocorrência foi registrado na 126ªDP.