Cavalos soltos na pista Divulgação/Rede social

Publicado 12/04/2024 13:23

Cabo Frio - Pela segunda vez em menos de uma semana, cavalos soltos foram flagrados na Estrada do Guriri, em Cabo Frio, na manhã desta sexta-feira (12).



As imagens, registradas por uma motorista que passava pelo local, mostram os animais vagando livremente na pista, logo após o trevo do Peró, em direção a Búzios.



A presença dos animais na rodovia representa um sério risco tanto para os motoristas quanto para os próprios cavalos. O trânsito intenso na região aumenta as chances de acidentes, com graves consequências para todos os envolvidos.



Além disso, os animais soltos podem se machucar ou se desidratar, sofrendo em decorrência da negligência de seus donos.