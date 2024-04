Homem detido por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil - Divulgação/PM

Publicado 10/04/2024 13:12 | Atualizado 10/04/2024 13:14

Cabo Frio - Na noite de terça-feira (9), um homem em estado de embriaguez foi detido por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil de Cabo Frio após ameaçar pedestres na Rua Nilo Peçanha, próximo a uma pousada.



Segundo informações da Guarda Civil, os agentes foram acionados por populares que presenciaram o elemento em atitude agressiva e proferindo ameaças contra quem passava pela região. Ao chegarem ao local, os agentes constataram o estado de embriaguez do acusado e, ao tentarem abordá-lo, foram recebidos com resistência e agressões.



Para garantir a segurança dos envolvidos, os agentes utilizaram técnicas de imobilização e algemaram o homem. Em seguida, ele foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis.