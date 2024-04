Apreensão de 1.200 tijolos que estavam sendo utilizados na obra irregular - Reprodução

Apreensão de 1.200 tijolos que estavam sendo utilizados na obra irregularReprodução

Publicado 09/04/2024 18:49

Nesta segunda-feira (8), uma operação ambiental no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, conseguiu impedir uma construção ilegal no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado. Durante a ação, foram apreendidos 1.200 tijolos que estavam sendo utilizados na obra irregular.

O material coletado já foi recolhido e ninguém foi encontrado no local.

A interrupção da obra e recolhimento de todo o material utilizado garantem a integridade dessa importante área de preservação, local e abrigo de diversas espécies endêmicas da Mata Atlântica e assegurando a preservação local que é habitat do mico-leão-dourado, espécie em risco de extinção.

Não foi encontrado ninguém no local da ocorrência e o material coletado já foi devidamente recolhido. Vale ressaltar que o Código Florestal (Lei 12.651/12) estabelece como regra a proibição de construções em Áreas de Preservação Permanente, o descumprimento dessas ações poderá ser enquadrado como infração administrativa e crime ambiental.

DENÚNCIAS

E-mail para denúncias de crime ambiental: (22) 3199-1313 ou semasa.adjtamoios@gmail.com.