10 cápsulas de cocaína e R$ 70 em espécie. Durante revista no local, a equipe localizou mais 72 cápsulas de cocaína, totalizando 82 unidades, além de uma bolsa com a identidade e um cartão de banco do acusado - Divulgação/PM

10 cápsulas de cocaína e R$ 70 em espécie. Durante revista no local, a equipe localizou mais 72 cápsulas de cocaína, totalizando 82 unidades, além de uma bolsa com a identidade e um cartão de banco do acusado Divulgação/PM

Publicado 10/04/2024 15:48

Cabo Frio - Na madrugada desta quarta-feira (10), um homem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Tamoios, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.

A prisão aconteceu após uma denúncia anônima informar sobre um indivíduo que estaria vendendo drogas no local. Uma equipe da Polícia Militar se deslocou para o endereço e, ao avistar o suspeito, o abordou.

Com o elemento, os policiais encontraram uma sacola contendo 10 cápsulas de cocaína e R$ 70 em espécie. Durante revista no local, a equipe localizou mais 72 cápsulas de cocaína, totalizando 82 unidades, além de uma bolsa com a identidade e um cartão de banco do acusado.

Diante dos fatos, o criminoso foi preso em flagrante e levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.