7 kg de maconha, 5 kg de pasta base, 840 cápsulas de cocaína, 108 tabletes de maconha e 1 balança de precisão Divulgação/PM

Publicado 17/04/2024 16:04

Cabo Frio - Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 25º BPM apreendeu, no final da tarde desta terça-feira (16), uma grande quantidade de drogas no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio. A ação aconteceu por volta das 17h, na Rua do Sítio Cantinho Final Feliz.

De acordo com a ocorrência policial, os agentes receberam informações de que elementos estariam armazenando drogas no local e realizaram uma revista minuciosa, encontrando os ilícitos.

No total, foram apreendidos 7 kg de maconha, 5 kg de pasta base, 840 cápsulas de cocaína, 108 tabletes de maconha e 1 balança de precisão.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia Policial (DP) para registro de ocorrência.