Polícia Militar fez inserções na comunidade utilizando o "caveirão" - Rede social

Publicado 17/04/2024 16:00

- Um tiroteio intenso assustou moradores do bairro Jacaré, em Cabo Frio, na noite desta terça-feira (16). De acordo com relatos, traficantes ordenaram que pessoas permanecessem em suas casas, com toque de recolher.O clima tenso acontece devido a uma guerra entre facções rivais por disputa de território. A Polícia Militar fez inserções na comunidade utilizando o “caveirão”. Ainda segundo informações não confirmadas, um homem teria sido sequestrado.Diversos áudios circularam no Whatsapp alertando motoboys para que não entrem no bairro. “Meu amigo, não venha para o Jacaré fazer entrega de jeito nenhum. É só tiroteio, está uma guerra feia, meu irmão. Acabou a paz e todo mundo está dentro de casa apavorado porque é muito tiro de fuzil, muito tiroteio tanto daqui quanto do outro lado. A bala está comendo com força. Não venham fazer entrega para cá, nem passem por aqui, pelo amor de Deus, hein galera”, dizia um deles.A Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio emitiu comunicado para as unidades localizadas nas regiões do Jacaré, Jardim Esperança, Reserva do Peró, Tangará, Colinas, Parque Eldorado, Minha Casa Minha Vida, suspendendo às aulas na manhã desta quarta-feira (17). A suspensão seguirá até que a situação seja normalizada.Desde a o último final de semana, com a intensificação da disputa do tráfico, o policiamento vem sendo reforçado nas localidades do Condomínio Minha Casa Minha Vida, Valão, Morro do Limão, Jardim Peró, Tangará, Boca do Mato, Monte Alegre e Parque Eldorado II e III.