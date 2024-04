Um homem de 26 anos, identificado como G.N.D.O. - Divulgação/PM

Cabo Frio - Um homem de 26 anos, identificado como G.N.D.O. e considerado foragido da justiça de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi detido na tarde desta quarta-feira (17), por volta das 14h, na Praia do Forte, em Cabo Frio. Contra ele, pendia dois mandados de prisão por tráfico de drogas.



De acordo com a ocorrência, após um trabalho minucioso de investigação realizado pelo setor de inteligência da Polícia Militar, o elemento foi encontrado “turistando” em uma barraca localizada na Avenida Almirante Barroso.



Após consulta no sistema da PM, foi constatado que realmente se tratava de G.N.D.O.. Diante dos fatos, o elemento foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permanece custodiado e à disposição das autoridades.