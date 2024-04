Operação com reboque - Divulgação/PM

Publicado 17/04/2024 16:14

Cabo Frio - Dois guardas municipais de Cabo Frio foram lesionados durante uma operação com reboque nas proximidades da Rodoviária Alexis Novelino, na noite desta terça-feira (17).



De acordo com a GCM, os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) chegavam ao local para garantir a segurança na região durante a ação quando um motociclista entrou na contramão empinando a moto pela calçada na frente da guarnição.



Imediatamente, os agentes deram ordem de parada e abordaram o cidadão. Enquanto os guardas conferiam a placa e solicitavam a documentação do veículo, o condutor acelerou a motocicleta na direção deles, os atingindo e causando ferimentos.



Os agentes da ROMU deram voz de prisão e conduziram o homem até a 126ª Delegacia Policial.



Depois de passarem pela 126ª DP, os guardas feridos realizaram exames no IML e, em seguinte, foram atendidos na UPA do Parque Burle, onde receberam os cuidados necessários.

Deram voz de prisão e conduziram o homem até a 126ª Delegacia Policial Divulgação/PM

Moto apreendida Divulgação/PM