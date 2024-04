Uma usuária de drogas que invadiu a residência - Rede social

Publicado 19/04/2024 14:32

Cabo Frio - Uma usuária de drogas invadiu uma casa na Rua Carlos de Azevedo Costa, bairro Vila Nova, em Cabo Frio, na manhã desta quinta-feira (18), dando o maior susto na moradora.



“Eu estava almoçando e já ouvindo uma gritaria na rua”, conta Ana Cecília Araújo Tardelli, 19, “quando ouvi um barulho muito forte no meu portão e vi uma pessoa entrando na minha casa, correndo”.



A invasora, como informa Ana Cecília, passou pelo quintal e pela varanda e ameaçou invadir o interior do imóvel, mas graças à sua cadela, Athena, uma pitbull de 7 anos, não conseguiu. “Apesar de ela ser mansa, foi pra cima, pra defender a casa”, relata.

Após ter a sua casa invadida, Ana Cecília saiu à rua pela porta da cozinha pedindo socorro e, segundo ela, em simultâneo, a usuária teria saído pela porta da frente, expulsa pela cachorra, e indo atrás dela, dizendo coisas sem lógica. Foi nesse momento que os vizinhos apareceram para a socorrer.



A Polícia Militar foi acionada pelo menos duas vezes, mas não foi até o local, o que fez com que a moradora fosse à delegacia prestar queixa.



“Eu fui até a delegacia porque é muito complicado. É uma pessoa que está rodando aqui e já tem tempos que fica usando droga no nosso portão. É uma pessoa que a gente conhece de vista mesmo. E é uma insegurança tremenda. Só que na delegacia falaram que nem adianta fazer queixa, que é só falar com a patrulha do bairro”, afirma ela.



À reportagem, Ana Cecília relata que a rua virou um ponto de usuários de drogas: “Até venda de droga está rolando aqui. Eles usam drogas ao ar livre, no nosso portão mesmo”. Ela cobra das autoridades medidas para combater o problema das drogas na região e para garantir a segurança dos moradores.



