Um grande buraco - Rede social

Publicado 18/04/2024 16:38

Cabo Frio - Um grande buraco na Rua Arte Correa, localizada no bairro Manoel Correa, em Cabo Frio, assusta a população e, como denuncia uma moradora, vem sendo “um perigo para nossas crianças”.



Em registro enviado ao Jornal O Dia nesta quarta-feira (18), fica claro a situação precária da rua: uma cratera se abre entre os paralelepípedos e se soma a um cenário de entulhos e lixo acumulados ao redor.



A reportagem fez contato com a prefeitura de Cabo Frio, que respondeu o seguinte: “A Prefeitura de Cabo Frio informa que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos vai enviar equipe ao local para verificar a situação e quais as medidas serão adotadas para a solução do problema”.



Confira o vídeo: