Retirada de barricadas - Divulgação

Publicado 18/04/2024 16:24

Cabo Frio - A Polícia Militar realizou, nesta quarta-feira (17), uma operação de retirada de barricadas nos bairros Manoel Corrêa, Boca do Mato, Rainha da Sucata, Monte Alegre, Buraco do Boi e Porto do Carro, em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.



Com duração de seis horas, entre 8h e 14h, a operação resultou na desobstrução de 22 pontos de barricadas que impediam a livre circulação da população e dificultavam o trabalho das forças de segurança.



Conforme a PM, a ação também culminou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de drogas. No total foram recolhidas 178 pedras de crack, 130 pinos de cocaína, 7 trouxinhas de Skank, R$ 110 em espécie e 1 aparelho celular.



As drogas apreendidas foram encaminhadas para a 126ªDP.