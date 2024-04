Ana Cristina do Nascimento, de 29 anos - Rede social

Publicado 19/04/2024 14:45

Cabo Frio - A ambulante que foi - A ambulante que foi esfaqueada por uma colega de trabalho na Praia do Peró no último sábado (13) , não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite desta quinta-feira (18). A informação foi confirmada através de nota, pela prefeitura de Cabo Frio.

Ana Cristina do Nascimento, de 29 anos, estava internada em estado gravíssimo na UPG (Unidade de Pacientes Graves) do Hospital São José Operário, desde o dia do crime. Ela passou por uma cirurgia de emergência por conta de uma perfuração no estômago causada por um dos golpes, mas o quadro de saúde se agravou nos últimos dias. Segundo informações de pessoas próximas, ela teve falência múltipla dos órgãos, com rins parando de funcionar e pulmões com dificuldades.

Ana Cristina deixa dois filhos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta sexta-feira (19). Ainda não há informações sobre sepultamento.

A autora do crime foi presa em flagrante pela Guarda Municipal.