Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal Divulgação

Publicado 22/04/2024 14:43

Cabo Frio - Uma mulher foi detida por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal, na tarde de sexta-feira (19), por agressão.



De acordo com informações da Comunicação da GM, os agentes faziam patrulhamento próximo à rodoviária de Cabo Frio quando avistaram pessoas pedindo socorro. Ao se aproximarem, avistaram uma mulher agredindo um homem com uma criança no colo.



Os agentes levaram todos os envolvidos para a 126ª DP, onde o caso foi registrado.