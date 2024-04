"bacia de lama" - Divulgação

Publicado 19/04/2024 16:47

Cabo Frio - Em Cabo Frio, chuva é sinônimo de alagamento. Na Rua dos Badejos, localizada no bairro Peró, o significado foi reafirmado após o mau tempo desta quinta-feira (18), com a chuvarada provocando uma verdadeira “bacia de lama” na localidade.



Vale pontuar, ainda, que o vídeo foi gravado nesta sexta-feira (19), um dia depois das chuvas. Apesar disso, a bacia continua lá. Moradores definem a situação como “mais do mesmo”.



A alegação se dá por conta da recorrência com que isso acontece. A população local afirma que “entra prefeito, sai prefeito, e nada muda”. Inclusive, há quem diga que a isso já acontece há mais de dez anos. Além disso, uma das revoltas é que o foco da denúncia fica localizado num ponto nobre do bairro, próximo à Praia do Peró, a única que possui o selo ambiental da Bandeira Azul em Cabo Frio.



Denunciantes afirmam que existe solução para o problema, mas falta boa vontade por parte da gestão pública. O senhor Manoel, que mora na rua há 20 anos, conta que até mesmo já levou o vereador Douglas Felizardo (Avante) ao local para mostrá-lo o que denomina como “descaso”, mas, até o momento, nenhuma atitude foi tomada.



“Tem jeito. Isso aí é só fazer um sumidouro e colocar uns canos jogando lá para a restinga e acabava o problema”, disse o senhor Manoel, pontuando que, às vezes, em períodos muito chuvosos, a água sobe tanto, que adentra algumas residências.



Uma outra moradora ironizou a situação, chamando de “piscinão do Peró”, dando a entender que só assim conseguiria atravessar o aguaceiro. Já ciclistas e ambulantes precisam desviar da rua, porque a mesma encontra-se intransitável. Conforme imagens, só mesmo carros, caminhões e, muito mal, motocicletas conseguem passar.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura e com a Prolagos, concessionária responsável pelo saneamento básico na Região dos Lagos, solicitando um posicionamento acerca da situação na Rua dos Badejos.



Sobre o caso, a Prolagos informou que não possui rede coletora na localidade. A prefeitura ainda não retornou.