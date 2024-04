126ª Delegacia de Polícia - Divulgação/PM

126ª Delegacia de Polícia Divulgação/PM

Publicado 22/04/2024 14:50

Cabo Frio - Um homem e uma mulher, ainda não identificados, foram mortos a tiros, na madrugada deste domingo (21), dentro de uma residência na Rua da Torre, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Conforme moradores da localidade, eles acordaram com barulho de tiroteio na região.

Ainda não há pistas de suspeitos ou motivação do crime. Polícias militar e civil estiveram no local. Os corpos foram encaminhados para o IML do município cabo-friense.