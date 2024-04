Foragido sendo preso - Divulgação/PM

Publicado 24/04/2024 13:44

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu um homem, considerado foragido da Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, por estupro de vulnerável e por divulgação de vídeo com sexo explícito com adolescente, na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 10h, no distrito de Tamoios.



Segundo a ocorrência, o elemento, identificado como A.F., foi localizado no interior de uma oficina mecânica em Unamar. Ele estava utilizando um nome falso durante a abordagem.



Investigações apontam que, antes de vir para Cabo Frio, o elemento, ao tomar conhecimento de que estava sendo acusado pelos crimes, havia fugido para o Rio Grande do Sul. Após tomar conhecimento do mandado de prisão preventiva, de acordo com a polícia, ele se evadiu para o distrito de Tamoios, onde foi detido.



Em seguida, o elemento foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu à disposição das autoridades.