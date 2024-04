895 pedras de crack, 342 pinos de cocaína e 30 buchas de maconha - Divulgação/PM

Publicado 24/04/2024 13:47

Cabo Frio - Um menor de 16 anos, identificado como “Gorilão”, foi detido com uma farta quantidade de drogas na noite desta segunda-feira (22), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 19h45, no Morubá.



De acordo com a ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas na Rua Osmar Fontoura e foi verificar a veracidade dos fatos. Lá, os agentes realizaram um cerco tático, momento em que o menor tentou fugir, mas sem sucesso.



Durante a abordagem, os policiais apreenderam com o indivíduo uma sacola contendo parte dos entorpecentes apreendidos durante a operação. Em seguida, após a realização de uma varredura, foi identificado o restante. Ao todo, os agentes apreenderam 895 pedras de crack, 342 pinos de cocaína e 30 buchas de maconha.



Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas, permanecendo detido.