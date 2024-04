Combate a prática ilegal de flanelagem - Divulgação/PM

Publicado 24/04/2024 14:04

Cabo Frio - Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Cabo Frio fiscalizou a Praia do Forte, o Teatro Municipal, a Passagem, o Centro, o Canal Boulevard, a Praça Porto Rocha e o Largo Santo Antônio, com o objetivo de combater a prática ilegal de flanelagem na cidade.

A ação aconteceu na tarde desta terça-feira (23) de feriado, desencadeada a partir de diretrizes do Comandante do 25° BPM e contou com o apoio da Secretaria de Ordem Pública.

O foco da operação foi a prevenção da atividade irregular de flanelinhas, que, além de causar transtornos à população, muitas vezes envolve intimidação e ameaças a moradores e turistas. Durante a ação, dois indivíduos suspeitos foram abordados, conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia, ouvidos e liberados.