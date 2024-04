126ªDP - Divulgação/PM

25/04/2024

Cabo Frio - Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira (24), no bairro Parque Eldorado 3, em Cabo Frio. A vítima, identificada como Alessandro Pereira Cirilo, foi encontrada caída no chão com diversas marcas de tiros pelo corpo.

Segundo informações da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, uma equipe foi acionada para o local por volta das 20h30, para atender ocorrência de encontro de cadáver no local. Ao chegarem, os policiais encontraram um homem em óbito e acionaram a perícia.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou sobre o autor dos disparos.

Ocorrência foi encaminhada à 126ªDP. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.