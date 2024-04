Motocicleta foi recuperada na tarde desta quarta-feira (24) - Reprodução/Rede social

Motocicleta foi recuperada na tarde desta quarta-feira (24)Reprodução/Rede social

Publicado 25/04/2024 13:32

Cabo Frio - Moradores do Peró, em Cabo Frio, estão denunciando o aumento de assaltos à mão armada nas ruas da localidade. Segundo relatos, ocorrências envolvendo facas e, até mesmo, armas de fogo, têm sido recorrentes no bairro. Na noite desta terça-feira (23), um caso foi registrado na Rua Aurora.

Segundo relato, um homem teve a motocicleta roubada por volta das 22h. O elemento também teria levado a aliança e o celular da vítima. Um boletim de ocorrência foi registrado e, após grande repercussão nas redes sociais, o veículo foi encontrado no bairro do Alecrim, em São Pedro da Aldeia. Os outros itens não foram recuperados.

Ainda nesta terça, um casal conseguiu escapar, por pouco, de ter o Iphone 15 furtado. Conforme relatos, à tarde, numa localidade próxima à Rua Aurora, um elemento teria se aproximado supostamente na intenção de furtar o aparelho celular de uma das vítimas.

A sorte, ainda de acordo com o relato, foi presença dos cachorros do casal, que assustaram o homem. Ele, que chegou repentinamente, teria saído da mesma forma, supostamente fingindo uma corrida para disfarçar.

Outras denúncias também mencionam crimes com assaltantes portando arma branca. Um morador compartilhou que, recentemente, uma colega teve o telefone e o cordão de ouro roubados sob a mira de uma faca.

Além destes, uma mulher conta que recentemente a casa de veraneio da família do marido, na Rua Sindicalista Sebastião Lan, teria sido invadida por um casal – que permaneceu morando no local por um tempo.

Ela relatou que o marido foi até a residência verificar e que encontrou o casal. “Não furtaram nada, não reagiram e se retiraram. Porém ficamos muito preocupados”, compartilhou a mulher.

OUTROS BAIRROS

Além do Peró, moradores de outros bairros de Cabo Frio também denunciam aumento de furtos, roubos e, até mesmo, invasões de domicílio. Na madrugada do último sábado (20), um idoso de 90 anos, que preferiu não se identificar, ficou sabendo através de imagens de segurança dos vizinhos que um homem teria pulado o muro de sua residência, localizada no bairro Jardim Caiçara. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Em relação a esta ocorrência, o pai de um dos menores envolvido nos furtos reconheceu o filho e devolveu as bicicletas aos donos.

Também teve um registro preocupante na última quarta-feira (18), na Rua Carlos de Azevedo Costa, bairro Vila Nova. Uma moradora relata que teve a casa invadida por uma usuária de drogas . Conforme relato, a sorte é que sua cadela, Athena, uma pitbull de 7 anos, estava presente e nada de ruim, fora o susto, ocorreu.

Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar, questionando se existe alguma previsão de aumento de efetivo para a região do Peró e quais ações estão previstas para as outras áreas da cidade, e aguarda retorno.