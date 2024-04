126ª DP (Cabo Frio) - Divulgação/PM

Publicado 25/04/2024 17:47

Cabo Frio - Na manhã desta quinta-feira (25), um homem de 18 anos foi preso por um furto ocorrido na Rua 13 de Novembro, no Centro de Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 11h40, quando o suspeito foi abordado pela Polícia Militar no Jardim Esperança.

Segundo a ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi até o estabelecimento para verificar uma denúncia de furto, cujo horário do crime não foi divulgado. No local, os agentes ouviram a gerente da loja. Em depoimento, ela declarou que a loja foi violada por um rapaz, até então não identificado, que levou dois aparelhos celulares, bebidas e alimentos.

Após o relato, a equipe teve acesso às imagens da câmera de segurança e, em seguida, seguiu com a denunciante para a 126ª DP (Cabo Frio), para registrar o boletim de ocorrência. Contudo, uma reviravolta ocorreu no caminho.

Neste momento, ainda conforme a ocorrência policial, a guarnição recebeu informações de que um suspeito, possuindo as mesmas características e vestimentas que as observadas nas imagens de segurança, teria sido abordado por outra equipe na Rua do Fogo, na localidade do Morro do Limão.

A outra guarnição informou ainda que, durante a abordagem, o suspeito confessou a autoria do crime e, após o furto, teria vendido os aparelhos celulares para um mototaxista no Centro de Cabo Frio.

Diante dos fatos, a guarnição encaminhou o criminoso para a 126ª DP, onde foi autuado por furto e permaneceu à disposição das autoridades policiais.