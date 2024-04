35 pinos de cocaína, 10 buchas de maconha e dois rádios transmissores - Divulgação/PM

Publicado 29/04/2024 14:00

Cabo Frio - Na tarde desta sexta-feira (26), uma operação de patrulhamento no Buraco do Boi, no centro de Cabo Frio, resultou na apreensão de drogas. A ação, conduzida pela Polícia Militar, foi registrada por volta das 15h e teve como foco a região recentemente liberada de barricadas por forças policiais.

De acordo com a ocorrência, durante o patrulhamento, os oficiais notaram a movimentação suspeita de alguns indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição, fugiram do local.

Apesar da fuga, após uma busca minuciosa pela área, os agentes conseguiram localizar e apreender 35 pinos de cocaína, 10 buchas de maconha e dois rádios transmissores.

O material apreendido foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi registrado o caso. Ninguém foi preso.