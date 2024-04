Curta-metragem "Breazail ? A Origem do Brasil" - Rede social

Publicado 26/04/2024 18:11 | Atualizado 26/04/2024 18:12

Cabo Frio - O curta-metragem “Breazail – A Origem do Brasil”, que aborda a exploração do pau-brasil no país, será lançado na próxima sexta-feira (3), dia da árvore, em Cabo Frio. A obra, que conta com cenas gravadas na cidade, terá sua sessão estreia na Casa Carlos Sclier, no Centro, a partir das 20h.



A entrada é gratuita e simultaneamente acontecerá a estreia on-line do filme. Premiado pela Lei Paulo Gustavo, o curta, que possui a duração de dez minutos, também teve cenas gravadas na França e em Portugal. No elenco estão atores, historiadores, biólogos e até músicos.



A obra abordará a exploração do pau-brasil, com a chegada dos portugueses em terras brasileiras, desde 1500. Após a estreia, será promovida uma roda de conversa com o elenco. Por fim, o público presente será presenteado com mudas de pau-brasil.



“Esse é um trabalho de conscientização e valorização da história, é preciso preservar o meio-ambiente e também a existência dos povos originários do Brasil”, afirma o diretor do documentário, o cabo-friense Carlos Henrique Ferreira.

