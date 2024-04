Operação - Divulgação/PM

Publicado 29/04/2024 14:42

Cabo Frio - Entre a noite de sábado (27) e a madrugada de domingo (28), das 20h às 6h, foi realizada a “Operação Anti-furto” em Cabo Frio, com o objetivo de reduzir os índices desse tipo de crime na cidade.



De acordo com a ocorrência policial, as forças de segurança atuaram nos bairros Centro, Vila Nova, Passagem, Praça da Bandeira, São Bento, Portinho, Novo Portinho, Rodoviária, Ville Blanche, Braga, Algodoal, São Cristóvão, Parque Burle, Jardim Caiçara e Palmeiras. A operação incluiu abordagens a pessoas em atitude suspeita, resultando em 37 intervenções e três indivíduos conduzidos à delegacia.



A ação ocorreu após uma reportagem televisiva atribuir a Cabo Frio o número de quase 2 mil furtos no primeiro quadrimestre de 2024.



Segundo a PM, esse número, na verdade, corresponde aos índices de todas as modalidades de furto somadas nas sete cidades da Região dos Lagos.



A Polícia Militar afirma que, nos primeiros quatro meses de 2024, o Instituto de Segurança Pública (ISP) registrou uma queda de 40% nos casos de furto a estabelecimentos comerciais em Cabo Frio, com 27 ocorrências, comparadas aos 44 casos do mesmo período em 2023. Este seria o enfoque da reportagem.



Além disso, segundo o delegado de Polícia Civil de Cabo Frio, Dr Phelipe Cyrne, no primeiro quadrimestre, 23 furtadores foram presos em flagrante pelas forças de segurança que atuam no município (PCERJ, PMERJ e Guarda).