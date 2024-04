Carro colide no muro da refinaria - Rede social

Publicado 29/04/2024 14:50

Cabo Frio - Um acidente de trânsito na noite deste sábado (27), por volta das 23h, na RJ-140, próximo ao km 10, envolveu um carro, modelo Peugeot 206 SW, cor prata, e uma motocicleta preta, deixando um homem ferido. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), a ocorrência foi registrada em um trecho entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, quando o motociclista estava parado devido ao sinal vermelho e foi atingido na traseira pelo automóvel.



De acordo com a polícia, o motorista do carro, um homem de 28 anos, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Informações preliminares apontam, também, que, após o ocorrido, ele teria perdido o controle do veículo e invadido o muro da Refinaria Sal Cisne.



Além disso, relatos extraoficiais indicam que o condutor estaria embriagado durante o acidente, mas essa informação não foi oficialmente confirmada pelas autoridades, que seguem apurando as causas da ocorrência.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, no local, prestaram os primeiros socorros ao motociclista ferido. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Hospital Central de Emergência (HCE), localizado no bairro São Cristóvão, onde recebeu outros cuidados.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima, nem se o motorista do carro se feriu.