Marcelo Magno no IEAPM - Rede social

Marcelo Magno no IEAPM Rede social

Publicado 29/04/2024 15:13 | Atualizado 29/04/2024 15:14

Arraial do Cabo - VISITA AO INSTITUTO



O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) realizou uma visita ao Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, IAPM, que está completando 40 anos. Em entrevista exclusiva à coluna, Magno conta que fez questão de prestigiar o evento, pois serviu a Marinha em 1992, ali mesmo, no IAPM. Além do respeito, ele uma forte ligação afetiva com o Instituto. O prefeito também registrou a visita nas redes sociais, onde destacou seu “carinho especial”. “Um período de muito aprendizado e crescimento pessoal. Guardo boas lembranças”, destacou. Ele também agradeceu a Marinha pelos avanços científicos na cidade, enfatizando a importância do IAPM em Arraial. “Obrigado ao IEAPM por toda contribuição de pesquisas, desvendando segredos da natureza no campo técnico-científico e pelos serviços prestados ao nosso município e nação! Parabéns a todos!”, finalizou.

Maneva, Sorriso Maroto e Barões da Pisadinha Reprodução



TRÊS DIAS DE FESTA



E falando em Arraial do Cabo, a cidade está prestes a completar 39 anos no próximo dia 13 de maio. Com isso, estão surgindo várias expectativas de quais serão as bandas a compor a programação, que vai durar três dias. Na tarde desta sexta (26), a prefeitura divulgou a primeira atração, o grupo Sorriso Maroto, mas fez suspense sobre o restante. Ainda durante o bate-papo com a coluna, Magno não escondeu o jogo e deu o furo de reportagem: os outros grupos a se apresentarem serão Maneva e Barões da Pisadinha. Além disso, o prefeito mencionou que está aguardando com muito carinho e estima a volta do desfile cívico, tão tradicional, mas que tinha parado. Ele disse que vai voltar e de maneira especial. A Praça dos Sindicato, onde vai acontecer, está aberta ao público e, por isso, terá arquibancada para a população prestigiar como nos velhos tempos. O objetivo, segundo o gestor, é resgatar uma tradição muito antiga de Arraial do Cabo, que tinha ficado para trás.