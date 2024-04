Ministro Alexandre de Moraes e prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP) - Reprodução

Ministro Alexandre de Moraes e prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP)Reprodução

Publicado 18/04/2024 12:57 | Atualizado 18/04/2024 12:57

Por 4 votos a 3, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que Alexandre Martins (REP) volte a ocupar o cargo de prefeito de Armação dos Búzios. O julgamento, que havia sido iniciado dia 7 de março, mas foi suspenso por pedido de vista, foi retomado na manhã desta quinta (18). Alexandre recorria, em última instância, contra a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) por suposto abuso de poder econômico nas eleições 2020.



Sendo assim, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, determinou o imediato cancelamento da eleição suplementar que aconteceria dia 28 de abril.



Votaram a favor do recurso de Alexandre Martins, os ministros Nunes Marques, Ramos Tavares, Floriano de Azevedo Marques, este último que havia pedido vista em 7 de março, quando começou o julgamento, e Alexandre de Moraes. As ministras Cármen Lúcia , Isabel Gallotti e o ministro Raul Araújo negaram provimento ao recurso.



O retorno de Alexandre à função deve ser imediato.