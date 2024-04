Espera para realização de exames - Divulgação/Rede social

Espera para realização de exames Divulgação/Rede social

Publicado 16/04/2024 16:06 | Atualizado 16/04/2024 16:07

Cabo Frio - Com demora de seis meses, moradores de Cabo Frio já não sabem se vão, ou não, receber os resultados dos exames realizados durante as ações realizadas no Outubro Rosa e no Novembro Azul. O estresse tem sido tanto que, nesta terça-feira (16), a pauta virou assunto na Câmara de Vereadores da cidade, com o vereador Rodolfo de Rui (PL) cobrando posicionamentos da prefeita Magdala Furtado (PV) e do secretário de Saúde Bruno Alpacino.



Na ação do Outubro Rosa, mulheres de diversos bairros da cidade se reuniram para participar da ação promovida pela prefeitura, na qual foram realizados exames de mamografia, densitometria óssea, oftalmologia, exames preventivos e ultrassonografia, além de exames oftalmológicos e, ao fim, ficou prometida a entrega de óculos gratuitos às participantes.



Há relatos de gente que chegou a dormir na fila para participar e, apesar de todo o estresse, até agora não conseguiu pegar os óculos. Tem gente, inclusive, afirma que sequer recebeu o resultado do exame.



Uma das denunciantes, a Manu Barros, afirmou que tentou buscar os óculos para a mãe, mas a prefeitura teria alegado que entraria em contato com as pacientes, fato este que lhe deixou ainda mais indignada. “Os pacientes vêm, dormem na fila na esperança de passar pela consulta, é prometido os óculos e cadê? (…) Fazendo a população de boba, né, prefeita Magdala?”, disse.



As reclamações são parecidas quando se trata do resultado dos exames realizados durante a campanha do Novembro Azul. À época, com caminhões de atendimento móvel instalados no Jardim Esperança e em Tamoios, foram ofertados exames dos mais variados, como de ultrassonografia de abdômen total, ultrassonografia de próstata via abdominal, exame PSA para rastrear câncer de próstata, exame oftalmológico, densitometria óssea e eletrocardiograma.



Apesar da promessa de uma entrega rápida, até o momento, denúncias apontam que tem gente que não recebeu o resultado dos exames, fato este que, assim como no caso dos óculos, tem gerado estresse e chateação, principalmente porque o prazo inicial dado foi de 15 a 20 dias, e muitos pacientes afirmam que enfrentaram uma longa espera e chegaram até a dormir na fila aguardando.



Em relação aos exames do Outubro Rosa, quando questionada, a prefeitura informou que “houve atraso na entrega dos exames, mas a Secretaria Municipal de Saúde já estava resolvendo a situação e destinando um local, ainda em março, para concluir o serviço”.



Já sobre os resultados da ação do Novembro Azul, o município informou, em janeiro, que “os exames realizados em Tamoios já tinham começado a ser entregues na Secretaria Adjunta de Saúde. Já para quem realizou os exames no bairro Jardim Esperança, poderia receber o resultado no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos”.



Entretanto, apesar das afirmações, tem gente que ainda não conseguiu ter acesso aos resultados. Algumas pessoas sequer têm expectativas de consegui-los, inclusive. Diante disso, durante a sessão da câmara desta segunda, o vereador Rodolfo de Rui, que não costuma tomar a palavra, resolveu pedir soluções para a prefeita e para o secretário de Saúde.



O parlamentar destacou que tem recebido muitas denúncias sobre a situação, com moradores afirmando que, mesmo depois de tanto tempo, até agora não conseguiram receber os resultados dos exames oftalmológicos e de densitometria óssea.



“Não sabe nem onde está. Primeiro fala que [o resultado] está no ESF, aí manda para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde manda para não sei onde”, disse o vereador, destacando que a situação precisa ser resolvida o quanto antes.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre as denúncias, e aguarda retorno.