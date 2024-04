Prefeita Magdala Furtado e secretária de Educação Rejane Jorge em reunião com a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 12/04/2024 17:22

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) esteve em Brasília nesta quinta-feira (11) para, segundo ela reaver os recursos para a Educação que foram negligenciados há 10 anos. O dia começou com uma reunião com a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). Sua comitiva também já esteve com o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias e coordenador de Proteção Social Básica, Elias Oliveira. Nesse encontro, garantiram uma unidade do Cras Móvel que vai realizar atendimento itinerante à população de rua, comunidades carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, longe da gente querer ver coisas onde não existem, mas essa ida à capital federal acontece justamente um dia após a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ser confrontada sobre o repasse de R$ 55,4 milhões ao município cabo-friense , que significou um aporte de R$ 51 milhões a mais do que o previsto em portaria assinada pela própria. Que coincidência! E nesse mesmo dia do debate na Câmara dos Deputados, Nísia retificou a portaria divulgada há quatro meses, apresentando novos dados que confirmam o repasse. E quem estava a tiracolo com Magdala? O filho da ministra e secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Sampaio. Estranho, hein? A propósito, também compõem a comitiva os secretários de Assistência Social, Diego Vogas, e de Educação, Rejane Jorge.