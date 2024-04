Prefeito Fábio do Pastel (PL) em reunião com taxistas - Ascom

Publicado 10/04/2024 14:22

O prefeito Fábio do Pastel (PL) recebeu representantes dos taxistas de São Pedro da Aldeia nesta quarta-feira (10). A reunião no gabinete da Prefeitura contou com a presença do secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, e do vereador Fernando de Souza Santos, o Mistura. Na oportunidade, foram apresentadas as principais pautas da categoria e ações do poder público.

Durante a reunião, o prefeito Fábio do Pastel ressaltou que a gestão está disposta a receber as demandas e oferecer alternativas para facilitar a vida dos profissionais. “Recebi, junto ao vereador Fernando Mistura, representantes dos taxistas que trouxeram algumas demandas, em que a gente vê que há possibilidade de atender. Estamos aqui de portas abertas para ouvi-los, temos as opiniões deles como um ponto importante para estarmos ajudando, porque eles também fazem um grande trabalho no município e olhamos para eles com carinho”, apontou o prefeito.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, também falou sobre o encontro. “A principal ação ajustada hoje foi o prazo de 30 dias para eles solicitarem a implementação da permuta entre os permissionários, que vai permitir trocarem de ponto. Vamos estruturar essa operação para atualizar o decreto existente, o qual determina onde cada táxi tem que estar, em qual ponto”, comentou.

Para o secretário da associação dos taxistas, Willyam Douglas, poder expor as principais demandas da categoria diretamente ao prefeito e secretário foi essencial. “É fundamental, nesse período que a gente tem tanta demanda, ver que o prefeito esteve disponível. Ele teve atenção, chamou o secretário responsável pelo Transporte a fim de poder regulamentar, acertar, poder ajudar em tudo o que for possível e a gente sai daqui com uma resposta e uma perspectiva de melhoria”, destacou.

A reunião também tratou de questões tributárias e o secretário adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo, esteve presente para esclarecer os trâmites necessários para as devidas adequações em lei.