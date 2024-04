Alexandre Martins (REP) - Reprodução

Publicado 05/04/2024 13:43 | Atualizado 05/04/2024 13:46

Búzios - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma dia 18 de abril, a partir das 10h, o julgamento que vai definir o futuro político do prefeito afastado de Búzios, Alexandre Martins (REP). Ele busca retornar ao cargo que ocupava até 2 de fevereiro, quando foi afastado por determinação do TSE por suposta prática de abuso do poder nas eleições de 2020.

O julgamento do recurso teve início dia 7 de março, mas foi adiado por causa de pedido de vista . A sessão foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, tendo como relatora a ministra Isabel Gallotti, que leu os principais pontos do processo. Após Galotti negar o último recurso apresentado pela defesa de Martins, o ministro Floriano Marques pediu vistas para estudar melhor os pontos mostrados.

A possibilidade de ser absolvido neste julgamento significa que não haverá necessidade de uma eleição suplementar, originalmente marcada para o dia 28 de abril.

Relembre o caso:

Alexandre e seu vice foram afastados no início de fevereiro, após decisão monocrática da ministra Isabel Galotti, que manteve a sentença de condenação dada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por suposta compra de votos no dia das eleições de 2020. Na ocasião, uma denúncia levou policiais militares até o carro de um coordenador de campanha dentro do qual foram encontrados cerca de R$ 6 mil e material de campanha.

Após condenados em primeira e segunda instâncias, os advogados de defesa conseguiram recurso junto ao TSE, no entanto Isabel Gallotti negou o pedido. Apesar da cassação atingir prefeito e vice, apenas Alexandre fica inelegível por oito anos se tiver o recurso rejeitado.