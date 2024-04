Candidato a prefeito Leandro de Búzios (SDD) - Renata Cristiane

Publicado 04/04/2024 19:34

Leandro de Búzios (SDD), policial militar do BOPE e candidato a prefeito nas eleições suplementares que acontecem no próximo dia 28, em Búzios, foi o entrevistado do 125º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, desta quinta-feira (4). Durante o bate-papo, ele contou um pouco sobre sua história e propostas caso seja eleito, além de comentar sobre acusações que vem sofrendo de adversários.

Logo de início, Leandro, que foi criado em Búzios, contou que sua atuação na PM está intrínseca ao desejo de modificar a realidade através da política. O candidato afirma que entrou para a corporação em 2001 e, em 2006, passou para o BOPE e viu de perto a realidade de diversas comunidades. Para ele, isso foi um divisor de águas. “[Eu pensava que estava] arriscando minha vida para enxugar gelo, porque meu trabalho tinha que ser feito, mas não mudava a vida das pessoas”, pontuou.

Questionado em relação ao que pretende mudar e sobre suas propostas, Leandro enfatizou que seu principal objetivo é “fazer a cidade funcionar”, focando na educação e na saúde. Já sobre as acusações de seu adversário, Rafael Aguiar (PL), dele estar tentando conquistar as eleições no “tapetão” e sobre o processo de violência política por Gladys Nunes (SDD), Leandro destacou que “quem tem boca fala o que quer, e que cabe a justiça julgar”, enfatizando, ainda, que seu adversário já começou “descumprindo a justiça eleitoral”, por se filiar em um novo partido e, em menos de seis meses, já tentar concorrer a uma eleição.

Sobre a questão do afastamento de Alexandre Martins (REP), seu adversário nas últimas eleições e apoiador nas suplementares, o candidato foi questionado sobre a ação que entrou contra ele. Leandro enfatizou que, na verdade, não foi ele como pessoa, mas sim sua coligação, com o propósito de dar clareza aos seus eleitores.

Leandro também comentou sobre assuntos relacionados à segurança e planos futuros, além do turismo, que é o “carro chefe” da cidade. Confira a entrevista na íntegra: