Dr. Seginho (PL), Magdala Furtado (PV), Kamylla Mendes (MDB) e Rafael Peçanha - Reprodução

Dr. Seginho (PL), Magdala Furtado (PV), Kamylla Mendes (MDB) e Rafael Peçanha Reprodução

Publicado 03/04/2024 15:28

Esta é a última semana para filiação partidária, trocas e fechamento de nominatas para vereadores. E com o prazo terminando neste sábado (6), candidatos em Cabo Frio estão numa correria danada.

Dr. Serginho, segundo nossa apuração, tem 11 partidos. São eles PL, PSD, REP, UNIÃO, PP, PSDB, SDD, CID, PMB, PODEMOS e AGIR, que ele pegou de surpresa. A sigla estava na mão da prefeita Magdala Furtado (PV), mas parece que escapou entre os dedos, assim como o União.

A prefeita tem mesmo PV, PCdB, PSB e mais dois partidos de centrão, o PRTB e o Avante, que o vereador Thiago Vasconcellos foi ao Rio de Janeiro para amarrar com o presidente estadual Luiz Tibet e manter a sigla com Magdala. Afinal, se vacilar, Serginho vai lá e créu!

Já a Kamylla Mendes tem MDB e PDT. Seu marido, o ex-prefeito Marquinho Mendes, que cuida da campanha dela, disse que trabalha quieto.

Rafael Peçanha segue naquele vuco-vuco: saiu do PT, anunciou filiação na sexta-feira ao REDE, que tem Psol junto. Aliás, virão ao ato os deputados estaduais, Flavio Serafini e Yuri Moura, a ex-senadora Heloisa Helena e a vereadora macaense, Iza Vicente.

Sobre o PT, vale lembrar que a executiva municipal anunciou desobediência à federação. Seguem com Rafael, independente da determinação da executiva nacional. O grupo de Magdala trata como fogo de palha e aposta que vai haver intervenção no partido para seguir com a prefeita, que é a ‘favorita de Lula’. Mas, naturalmente, esse impasse ameaça a nominata do PT. Vamos aguardar os próximos capítulos.