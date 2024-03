Pré-candidato Rafael Peçanha, agora sem partido - Reprodução/Rede social

Pré-candidato Rafael Peçanha, agora sem partido Reprodução/Rede social

Publicado 28/03/2024 15:17 | Atualizado 28/03/2024 15:17

Cabo Frio - Rafael Peçanha, professor e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, ‘jogou a toalha’ e entregou a carta de desfiliação à executiva do Partido dos Trabalhadores (PT) na tarde desta quinta-feira (28). A informação foi divulgada por militantes da cidade.



O pré-candidato vinha lutando firmemente para garantir sua pré-candidatura pela sigla, principalmente depois que sua adversária, a atual prefeita – e pré-candidata e reeleição –, Magdala Furtado (PV), caiu nas graças do presidente Lula (PT) quando esteve em Brasília em fevereiro, e se filiou ao Partido Verde.



No caso, um dos obstáculos enfrentados por Peçanha era o fato de que o PV possui uma federação com o PT, e com Magdala recebendo o apoio de Lula, figura mais respeitada dentro do partido, o pré-candidato apenas viu seu caminho se “estreitando”.



Sem mais alternativas, ao que parece, ele desistiu de se manter do PT e deverá buscar outra morada para seguir com o projeto de candidatura. A expectativa é que Rafael siga para o REDE.



O Dia tentou contato com o pré-candidato, entretanto, até o momento, não obteve qualquer retorno.

Votação na executiva municipal do PT Reprodução/ redes sociais

EXECUTIVA MUNICIPAL



Falando em PT, nesta quarta (27) a Federação Brasil da Esperança (PT-PV-PC do B) reuniu-se em Cabo Frio para eleger sua executiva municipal provisória. O resultado não poderia ter sido pior para a prefeita Magdala, pois foi eleito como presidente da federação Ricardo Cardoso, presidente municipal do Partido dos Trabalhadores. Ricardo e todo o diretório municipal do PT cabo-friense apoia a pré-candidatura de Rafael Peçanha e fazem oposição a Magdala. Sem falar na formação de nominata de candidatos a vereador. A base do governo está perdida e desesperada, com os prazos estourando dia 6, já que o PT deixou claro que fará questão do uso das suas vagas, que são ampla maioria na Federação, não dando espaço a nenhum candidato ligado à Magdala. Muita gente do grupo da prefeita tá dormindo no Rivotril.