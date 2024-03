Penha Bernardes e Lucimar Vidal com Michelle - Rede social

Publicado 28/03/2024 14:49 | Atualizado 28/03/2024 14:49

Araruama - Duas mulheres que vão disputar a eleição na Região dos Lagos pelo PL estiveram em Brasília, nesta quarta-feira (27), para se reunir com Michelle Bolsonaro. Penha Bernardes e Lucimar Vidal, pré-candidatas a prefeita em Araruama e Saquarema, respectivamente, passaram a tarde inteira com Michelle na sede do Partido Liberal. Elas chegaram na capital federal de manhã e à noite já estavam de volta ao Rio de Janeiro.

Conversando com Penha pelo telefone, ela estava muito feliz. Disse que o encontro foi ótimo, gerando enorme expectativa, que elas debateram muito o futuro das respectivas cidades, e que Michelle foi extremamente cordial, gravou vários vídeos de apoio à campanha e debateram os vários aspectos das cidades. Retornam com a bagagem cheia de esperança e entusiasmo, até porque a mulher do ex-presidente tem sido avaliada como uma das principais cabos eleitorais neste ano para as eleições de outubro.

Agora, é aguardar para ver os vídeos que serão publicados pelo próprio partido, suas executivas, como também as respectivas candidatas, que deverão publicar em suas redes sociais, dentro em breve, esses vídeos promocionais com a presença de Michelle dando apoio incondicional a elas no projeto político das duas cidades vizinhas na Região dos Lagos.