Campanha de Leandro de Búzios (SDD) com o vice, Pastor Fellipe Araguez (MDB)/ Campanha de Rafael Aguiar (PL) com Joãozinho Carrilho (PRD) como vice - Reprodução

Campanha de Leandro de Búzios (SDD) com o vice, Pastor Fellipe Araguez (MDB)/ Campanha de Rafael Aguiar (PL) com Joãozinho Carrilho (PRD) como viceReprodução

Publicado 26/03/2024 16:56

Em Armação dos Búzios, começou neste último fim de semana, a campanha para a eleição suplementar de 28 de abril. A propaganda eleitoral paga de Leandro de Búzios (SDD) e Rafael Aguiar (PL) já começou ocupando rede social, com direito a chamada para adesivaço de carro, entre outros.

Não dá para negar que a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Região dos Lagos impulsionou a campanha de Rafael, motivou o grupo, mas, pelos resultados das pesquisas pós-agenda do ex-presidente, não tanto quanto se imaginava.

Embora ambos os grupos afirmem que seus candidatos são líderes nas pesquisas, essa diferença está em “quase empate” se olharmos as enquetes de rede social. Mas o que a turma está na expectativa mesmo é pelo deferimento dos registros das candidaturas, o que deve acontecer até sexta-feira (29), principalmente com relação a Rafael, cuja filiação ao PL aconteceu em tempo inferior ao que pede a legislação eleitoral, seis meses e já rendeu pedido de impugnação . Se a justiça for célere, pode atrapalhar os planos do prefeito interino. A pergunta é: se for indeferido, ele consegue recorrer? É aguardar pra ver como ficará esta situação.