Penha Bernardes (PL), ao lado do ex-presidente Bolsonaro (PL) e a prefeita de Araruama, Manoela Peres (PL) - Reprodução

Publicado 25/03/2024 16:43

BOLSOPENHA JÁ PEGOU

A passagem do ex-presidente Bolsonaro (PL) por Araruama, aparentemente teve efeito imediato. Pesquisas foram feitas logo depois da agenda dele no município sinalizaram que representantes de vários setores já começaram a migrar para a pré-candidata Penha Bernardes (PL). Penha revelou que tem recebido apoio de empresários e comerciantes do centro da cidade que não estavam chegando nela. Inclusive tem um termo que já pegou nas ruas da cidade: “BolsoPenha”.

Com isso, as pesquisas revelaram que quem mais sofreu com a passagem de Bolsonaro por Araruama foi a pré-candidata Verônica Januário (Avante). A empresária derreteu vertiginosamente. Impressionante como afetou o eleitorado dela.

Ao que parece, Penha fez uma manobra assertiva, já que mais de 70% da população araruamense é bolsonarista. Por outro lado, quem ficou bem preocupado com a visita de Bolsonaro foi o ex-prefeito Chiquinho da Educação (União).

Agora é aguardar pra ver como isso se desenrola. Cabe salientar que o levantamento foi feito nos dias seguintes à presença de Bolsonaro na cidade. Ou seja, ainda não deu nem para metabolizar e muito menos para a equipe de Penha explorar a presença do ex-presidente nas redes sociais.