Prefeita Magdala Furtado (PV) e presidente Lula (PT)Reprodução/ Ascom

Publicado 19/03/2024 17:54

A vinda do ex-presidente Bolsonaro (PL) a Cabo Frio, na última sexta-feira (15), mexeu com a cúpula do PT em Brasília. De acordo com o que circula nos bastidores, o partido está tentando viabilizar a vinda do presidente Lula (PT) na cidade para fortalecer a candidatura da prefeita Magdala Furtado (PV).

O que tem se falado em Brasília é que Lula ficou encantado pela chefe do executivo. Para quem não lembra, Magdala esteve com o presidente no final do último mês, no Palácio do Planalto . Até então, haviam boatos de que o deputado Lindbergh Farias (PT) tivesse viabilizado o encontro, o que teria deixado membros da executiva municipal do PT revoltados por ser considerado como traição à Rafael Peçanha (PT). Mas, ao contrário do que muitos – inclusive Rafael – pensavam, Lindbergh afirmou à coluna que não tem nada a ver com esse encontro entre a prefeita e Lula. O atribuiu à ministra da Saúde, Nísia Trindade. Mas que, independente disso, Lula já se afeiçoou com Magdala. E não só ele, ao que parece, a prefeita cabo-friense está na lista das favoritas da primeira-dama Janja Lula da Silva, segundo nossas fontes em Brasília, para garantir que ela seja eleita. Lula delegou à primeira-dama do país para que ela cuide das candidaturas femininas à prefeitura.

Com isso, ao que tudo indica, Cabo Frio está ganhando contorno de disputa nacional. O candidato do Bolsonaro, representado por Dr. Serginho (PL), contra o candidato do Lula, supostamente representado por Magdala. Agora, a questão é o Rafael Peçanha, nessa situação. Ele até tentou chamar a prefeita para um debate, mas, pelo ritmo que vai e pelos boatos que cercam Brasília, ainda existe um movimento para que ele retire candidatura para concentrar esforços na figura de Magdala, que eles enxergam como o nome ideal para fazer um enfrentamento a uma candidatura típica bolsonarista.

Por outro lado, está muito forte também o comentário de que Rafael Peçanha vá para a Rede Sustentabilidade, vamos aguardar para ver.