Diversos cartazes colados em pontos do local - Divulgação

Publicado 15/03/2024 16:45

Cabo Frio - Nesta quinta-feira (14), na noite de véspera da passagem de Bolsonaro em Cabo Frio, a Praça Porto Rocha recebeu um ato de repudio ao ex-presidente. Diversos cartazes foram colados em pontos do local, com frases como “Sem anistia, sem perdão. Bolsonaro na prisão” e outras que reproduziam falas polêmicas do político.





Além disso, uma projeção em um prédio nas redondezas da praça, com a frase “Parem de nos matar”, relembrou a morte da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco (Psol), que completou seis anos nesta quinta. Este é um ato anual organizado por integrantes do Psol, que acontece todo dia 14 de Março na cidade, desde a morte da ativista. O objetivo é cobrar justiça pelo caso.

O ex-presidente Bolsonaro cumpre agenda em Cabo Frio por volta das 15h30, para um evento de inauguração do diretório do Partido Liberal (PL), na Praça Porto Rocha.



Os organizadores do ato pretendem ainda, estender uma faixa de protesto na Ponte Feliciano Sodré, nesta sexta-feira (15).