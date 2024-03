Secretária de Educação, Sheila Atalla, e prefeito Fábio do Pastel (PL) - Reprodução/ Ascom

Publicado 13/03/2024 18:06

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia garantiu a continuidade do Programa Escola Cívico-Militar na Escola Municipal Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães (Fluminense) e na E. M. Profª Dulcinda Jotta Mendes (São João). O prefeito Fábio do Pastel (PL) sancionou, nesta quarta-feira (13), a Lei Complementar 216, que adequa a estrutura organizacional do município e possibilita a permanência do Programa no município.



O prefeito Fábio do Pastel destacou a aceitação popular do modelo de ensino na cidade e o empenho da gestão em manter o Programa na cidade. “Foi um sonho muito grande lutar pelas escolas cívico-militares, e ficamos muito felizes quando conseguimos instalar duas aqui na cidade. Estávamos muito satisfeitos com o ensino e a gente estava tendo, também, uma aceitação muito boa do projeto cívico-militar pela população. Quando o programa foi finalizado, nos empenhamos em seguir com a iniciativa. Para isso, sentamos, buscamos soluções, enviamos para aprovação na Câmara e, hoje, sancionamos essa Lei que vai garantir a continuidade do Programa nas duas escolas do nosso município que recebiam o ensino cívico-militar”, apontou o prefeito.

A secretária de Educação, Sheila Atalla, ressaltou que a decisão de manter o Programa Cívico-Militar passou por uma consulta com os pais e responsáveis dos alunos no município. "O empenho da Prefeitura em manter o modelo de ensino cívico-militar é um reflexo da procura dos pais às escolas que seguem a iniciativa. Foi feita uma consulta aos responsáveis e percebemos ser um desejo de todas as partes manter o Programa", apontou.

A Lei Complementar aprovada visa instituir as atribuições da Assessoria de Apoio Disciplinar e ampliar a estrutura da Secretaria Municipal de Educação a fim de dar continuidade ao projeto cívico-militar no município.