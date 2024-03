Roberto Jesus, Magdala Furtado e Thais Rodrigues - Redes sociais

Publicado 12/03/2024 14:52 | Atualizado 12/03/2024 16:32

NÃO É EXATAMENTE O PERFIL



Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado (PV) anunciou mudança em seu secretariado, nesta segunda-feira (11). Ocorre que a troca de titulares incorre em nepotismo cruzado, porque saiu da secretaria de Governo Roberto Jesus (MDB), que era vereador, volta para a Câmara para defender o governo de Magdala, enquanto a esposa dele, Thais Rodrigues, que não tem experiência em gestão, assumiu um cargo que é o coração da administração pública. A pasta de Governo é uma secretaria-chave onde o responsável precisa ter uma boa articulação com a Câmara e com secretários e demais entidades representativas, mas esse não é exatamente o perfil da mulher de Jesus, que é engenheira de produção e nunca trabalhou em gestão pública.

CRÍTICAS NAS REDES SOCIAIS



Essa troca tem sido objeto de muitas críticas nas redes sociais. "O golpe tá aí, cai quem quer. Sai o marido e foca a esposa. Parabéns prefeitura", disse um internauta. "Bem planejado, ficou na defensiva até pintar a oportunidade, aí entrou no governo, mamou o que conseguiu, aí chegou à conclusão que se colocar a esposa no seu lugar e voltar para a Câmara ganhará duas vezes, boa jogada", emendou outro. "Pena que já não confiamos mais no seu mandato. É igual aos outros, infelizmente. Só nos resta a Carol Midori, a única que ainda não me decepcionou", opinou uma terceira. Além disso, existe comentário de que Jesus assumirá a liderança do Governo no legislativo, uma vez que a prefeita está insatisfeita com a pasmaceira do atual líder, vereador Léo Mendes (DC), que tem perdido tudo na Câmara para a oposição. Resta saber se agora com Jesus voltando para o parlamento as coisas vão mudar ou piorar. Cabe salientar, ainda, que Magdala está diante de duas CPIs, a da Saúde e a dos Eventos, sem falar que ela tem sido extremamente criticada pelo aumento abusivo do IPTU.

JESUS APOCALÍPTICO



Ainda sobre o retorno de Jesus à Câmara, nesta segunda-feira (11), ele divulgou esse banner aí, na rede social, para saber dos internautas 'Qual Jesus resume o seu início de semana'. E, segundo a opinião popular, é o Jesus hipócrita. Porque ele retorna para o legislativo cometendo nepotismo cruzado de maneira descarada. E isso não desceu bem na goela da população. Em volta da Casa de Leis, em volta da Prefeitura, andando pelas ruas da cidade, percorrendo as redes sociais, sobra crítica para o vereador que, outrora, foi o paladino da moral, perseguia casos de nepotismo, fraude, licitação, funcionários fantasmas. E agora a gente vê a postura dele mudando completamente. Tanto é assim que, no seu primeiro dia de volta à vereança, ele reprovou requerimentos de transparência. Vereadores querendo investigar algumas questões do governo Magdala Furtado e ele, de cara, já saiu rejeitando quatro. Os pedidos referem-se ao estacionamento rotativo, ESFs da Gamboa e do Jacaré, licitação do aeroporto e adequação dos cargos da Procuradoria-Geral do município. Esse é o novo Jesus, né? Aliás, o pessoal da Câmara tá dizendo que Jesus voltou não pra trazer a redenção, mas o apocalipse.