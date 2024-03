Prefeito Marcelo Magno (PL) - Reprodução/ Ascom

CONFIRMAÇÃO DA ADESÃO

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), revelou nesta quinta-feira (7), à coluna Política Costa do Sol, sua expectativa de contar com a adesão de cinco partidos em sua coalizão para a eleição de outubro. Além do PL, partido ao qual é filiado, e o MDB, como vice na chapa, tem ainda o Partido Progressista. Magno assegurou ter garantido essas alianças com certeza absoluta. Os dois outros partidos permanecem sob sigilo. O prefeito justificou essa decisão como forma de evitar traições ou interferências dos adversários. Com um índice de aprovação considerável, ele defende a estratégia de concorrer com cinco partidos, argumentando que é uma opção mais saudável e responsável “diante das complexidades na formação de listas partidárias, especialmente com a recente pressão da Justiça Eleitoral por cotas de mulheres”. Ele enfatizou a necessidade de uma campanha mais econômica e sustentável, e acredita que a coalizão será suficiente para fortalecer sua posição na disputa eleitoral.



REUNIÃO COM A CONDETUR

Falando em Arraial do Cabo, Marcelo Magno e o secretário de Turismo, Júnior Chuchu, receberam nesta quinta-feira (7) o presidente do Condetur, Marco Navega, para discutir medidas destinadas a impulsionar o turismo no município. Durante o encontro, foram debatidas estratégias para elevar o reconhecimento da cidade a nível nacional, incluindo a proposta de alteração da categorização do município de “B” para “A” no mapa do Ministério do Turismo. A mudança de categoria, segundo os presentes na reunião, é vista como uma oportunidade para fortalecer políticas públicas voltadas para o setor turístico, além de proporcionar critérios mais claros para investimentos na região. Essa alteração também poderia posicionar Arraial do Cabo em um grupo seleto de 51 municípios, incluindo todas as 27 capitais brasileiras, o que potencializaria ainda mais a visibilidade e o desenvolvimento econômico da cidade.

