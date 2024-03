Rafael Peçanha durante coletiva e Magdala Furtado durante evento em Tamoios - Renata Cristiane/ Reprodução

Publicado 06/03/2024 14:07 | Atualizado 06/03/2024 14:10

TÁ NEM AÍ

Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado (PV) não comentou absolutamente nada sobre os questionamentos do pré-candidato Rafael Peçanha (PT), que deu coletiva na noite desta segunda-feira (4) e falou, entre outras coisas, que não dá pra ter uma bolsonarista no poder de um governo que faz ameaças e fez da cidade um pandemônio. Super Mag segue agindo com a maior tranquilidade, inclusive autografando camisetas e bonés da garotada, num evento de Tamoios nesta terça-feira (5). Se por um lado, há que se considerar que a disputa dela é legítima, por outro esse movimento político dela não agradou gregos nem troianos. O campo progressista não se sentiu convencido com a “lulopetização” dela; os bolsonaristas, nem se fala, ficaram P* da vida com a prefeita ao lado de Lula em Brasília. Não deu pra entender a quem ela queria agradar. Outra coisa a se levar em consideração, é que Magdala pode ficar sem partido. A entender, na executiva da federação PT-PV-PCdoB o Partido dos Trabalhadores tem maioria e estão com Rafael. Longe da gente criar preocupações ou fazer qualquer pessoa dormir no Rivotril, mas no lugar de Magdala, de repente seria melhor se atentar a essa questão. Depois não vai adiantar fazer discurso vitimista, até porque temos que lembrar que ela é a instância de maior poder na cidade e não tem ninguém acima dela.

Rafael Peçanha e Lindbergh Farias Reprodução

PAU COMEU NA CASA DE NOCA

Ainda falando sobre o PT de Cabo Frio, o pau quebrou nas internas do partido. Recebemos a informação de que membros da executiva municipal mandaram "tomar naquele lugar" o deputado federal Lindbergh Farias, o chamando de traidor. Embora Rafael Peçanha tenha feito um discurso ponderado, a verdade é que os militantes do PT cabo-friense estão revoltadíssimos com Lindbergh, afinal ele veio à cidade em novembro último, apertou mão, abraçou e discursou, dizendo que era "Rafael Futebol Clube", mas o que se comenta é que ele estava tentando pegar o PT e entregar à Magdala.