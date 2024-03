Guilherme Schleder, Pedro Paulo, Dr. Serginho e Aquiles Barreto - Redes Sociais

Publicado 01/03/2024 16:59

MAIS UM PRA CONTA



Em Cabo Frio, o pré-candidato a prefeito, Dr. Serginho (PL), fechou mais um apoio na corrida pré-eleitoral. Ele confirmou o fechamento com o PSD, que tem o deputado federal Pedro Paulo como presidente da executiva estadual, Guilherme Schleder, deputado estadual e primo do pré-candidato, e o ex-vereador cabo-friense e ex-prefeito interino, Aquiles Barreto, articulador que colaborou com esse fechamento. O acordo saiu após um almoço entre os quatro, nesta quinta (29), apesar de Serginho ter postado somente nesta sexta-feira (1º). Na publicação, Dr. Serginho aproveitou para agradecer e postou a seguinte frase: "política se constrói com diálogo. Hoje o PSD ingressa no nosso projeto em Cabo Frio". Por telefone, disse que está bastante otimista por se tratar de um partido importante. Pedro Paulo vê em Serginho "o melhor para o desenvolvimento de Cabo Frio".



Waguinho de Belford Roxo e Dr. Serginho Ascom

JÁ TEM DEZ, MAS QUER MAIS



Com o apoio do PSD, Dr. Serginho já tem dez partidos com ele, porque contando com o PL, ele tem o Republicanos de Waguinho (presidente estadual da legenda, na foto com Serginho), União Brasil, Progressistas, PSDB, Solidariedade, Cidadania, PMB (Partido da Mulher Brasileira) e Podemos. Mas ele não se deu por satisfeito. "Outras surpresas que estão por vir", garantiu.